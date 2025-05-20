'Ждем условий прекращения огня': Рубио объяснил, почему США не спешат с новыми санкциями против РФ

Несмотря на заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости переговоров Украины и страны-агрессора РФ "немедленно", сами США все еще ждут ответа от России. В частности, в Кремле пообещали прислать США "условия того, что им потребуется для достижения прекращения огня" с Украиной.

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Именно этих условий и ожидают в США, рассказал во время слушаний в Сенате госсекретарь США Марко Рубио. И именно поэтому США не спешат с новыми санкциями, пояснил он.

"Насколько мы понимаем, россияне собираются написать условия, которые они будут требовать для того, чтобы достичь прекращения огня, что затем позволит провести более широкие переговоры. Мы ждем этих условий, и когда мы увидим, как будут выглядеть эти условия, у нас будет гораздо лучшее понимание расчетов Путина", – заявил Рубио.

Введение новых санкций в это время может сорвать потенциальные "переговоры о завершении войны", пояснил американским законодателям госсекретарь США.

По его словам, Трамп хочет максимально долго сохранять "возможность влиять на обе стороны для достижения мира".

"Как только вы делаете определенные шаги, то теряете влияние на одну из сторон конфликта. Если сейчас начать угрожать санкциями, россияне перестанут говорить, и для нас важно иметь возможность говорить с ними и заставить их сесть за стол переговоров", – пояснил госсекретарь США.

В этих ответах на вопросы сенаторов Рубио противоречил сам себе, потому что ранее он предоставил достаточно исчерпывающую "суть всего вызова", где расчеты российского диктатора четко объяснены.

"Основная проблема в Украине заключается вот в чем: Россия хочет того, чего она сейчас не имеет и на что вообще не имеет права. А Украина хочет вернуть то, что не может отвоевать военным путем. И именно в этом суть всего вызова", – объяснял госсекретарь сенаторам.

В то же время Рубио допустил, что может наступить момент, когда новые санкции будут необходимы.

"Если на самом деле будет понятно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и они просто хотят продолжать войну, то до этого вполне может дойти", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 мая Трамп и диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили мирный план по Украине и который длился более двух часов. По итогам беседы Трамп заявил, что переговоры между Украиной и РФ "должны начаться немедленно".

Президент США также сказал, что держит в голове красную линию, "когда перестанет давить на РФ и Украину". В то же время он заявил, что не планирует усиливать санкции, поскольку "есть шанс" на прогресс в мирном урегулировании.

Также Трамп дважды провел разговор с Зеленским. Первый состоялся перед запланированным звонком Путину, второй – уже после переговоров с диктатором, к нему присоединились европейские лидеры.

Тот факт, что Трамп был относительно доволен тем, что услышал от кремлевского диктатора 19 мая, удивило европейских лидеров. Республиканец не против прямых переговоров между Украиной и Россией и на этом этапе не одобряет усиление санкций против Москвы.

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