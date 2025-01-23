'Путин не ожидал такого развития событий': экс-глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что ЕС должен поддержать ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп поставил российского диктатора Владимира Путина в трудное положение, выдвинув ему ультиматум. Главарь Кремля не ожидал такого развития событий.

Видео дня

При этом Европейский Союз должен поддержать ультиматум Трампа и пригрозить Москве дополнительными санкциями. Об этом в соцсети Х заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, после ультимативных требований от американского президента Путину предстоит сделать выбор. Ландсбергис подчеркнул, что Трамп поступил правильно, поставив Кремль перед выбором.

"Теперь Путину предстоит сделать выбор – признать, что он боится новых санкций, поскольку его экономика находится в упадке, или доказать, что его империалистические амбиции не будут ограничены этими требованиями", – заявил Ландсбергис.

Также литовский дипломат добавил, что ультиматумом для России должны быть не только санкции, но и предоставление Украине военной поддержки и гарантий безопасности. По словам Ландсбергиса, для этого Европа должна положить западную мощь на украинскую чашу весов.

"Кстати, если ЕС хочет казаться заслуживающим доверия, он мог бы хотя бы объявить о поддержке санкций Трампа. И я верю, что теперь даже Орбану придется согласиться", – отметил экс-глава МИД Литвы.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию немедленно завершить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты.

Ранее командующий полевой армией Великобритании генерал-лейтенант Майк Элвисс заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине поможет стране-агрессору России восстановить силы и перегруппироваться.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп поручил специальному посланнику по вопросам России и Украины Киту Келлогу завершить российско-украинскую войну за 100 дней. Однако, как пишет The Wall Street Journal, заключить соглашение с диктатором Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал во время предвыборной кампании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!