Зеленскому удалось добиться первых успехов в налаживании диалога с движением MAGA – Politico

Президент Украины Владимир Зеленский добился первых успехов в попытках наладить диалог с представителями движения MAGA и изоляционистским крылом Республиканской партии США. В то же время, несмотря на отдельные позитивные сигналы, для изменения отношения части сторонников Дональда Трампа к Украине Киеву придется приложить еще немало усилий.

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Об этом пишет Politico. Издание ссылается на собственные источники, собеседников в Республиканской партии и представителей, близких к Белому дому.

Какие сигналы свидетельствуют об изменениях

Одним из самых заметных признаков изменения отношения к Украине журналисты называют позицию влиятельной консервативной блогерши Лоры Лумер. На прошлой неделе она посетила Киев и записала интервью с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Лумер, именно украинский президент стал инициатором этой беседы.

Кроме того, Politico обращает внимание на последние заявления вице-президента США Джей Ди Венса, который высоко оценил украинскую оборонную стратегию. Он также отметил, что успехи Украины на поле боя могут создать условия для достижения мира.

Зеленский делает ставку на MAGA

По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где стремится найти общий язык со сторонниками Дональда Трампа. Ведь от их позиции может зависеть будущая поддержка Украины.

У Зеленского есть целый список ключевых просьб к главе Белого дома, и он рассчитывает добиться положительных решений, воспользовавшись возможностями, которые открыли новые сторонники и последние успехи украинских военных.

Информированный источник сообщил Politico, что среди главных вопросов:

- принятие законопроекта о так называемых "адских санкциях" против России;

- реализация Drone Deal; поставки ракет для систем Patriot;

- продвижение мирных переговоров.

Почему поддержка MAGA остается ограниченной

Несмотря на отдельные позитивные сигналы, значительная часть сторонников движения America First не изменила своего отношения к Украине.

Особенно это касается группы республиканцев в Палате представителей, которые уже давно призывают прекратить военную и экономическую поддержку Украины.

Конгрессмен-республиканец Тим Берчетт заявил, что не намерен пересматривать свою позицию.

"Я не могу говорить от имени MAGA, но я не собираюсь менять свою позицию в поддержку Украины", — сказал он.

Другие представители MAGA даже предполагают, что Лора Лумер получает средства за продвижение новой проукраинской позиции. По их словам, ни один республиканский законодатель не изменил своего отношения к Украине.

"Посты в X не определяют внешнюю политику", — заявил один из собеседников издания.

Сама Лумер заверила, что её поездка в Украину не финансировалась украинским правительством и была её собственной инициативой.

Какими аргументами Зеленский убеждает республиканцев

По информации Politico, украинская сторона пытается убедить представителей Республиканской партии поддержать Украину с помощью нескольких ключевых аргументов.

Первый из них – новые доказательства поддержки Ирана со стороны России. Журналисты отмечают, что эта тема может найти отклик среди сторонников MAGA, которые в целом одобряли удары США и Израиля по Ирану.

Однако сам Трамп остался равнодушным к этой теме. Он заявил, что эта поддержка не оказала существенного влияния на ход конфликта на Ближнем Востоке.

Второй аргумент – военные успехи Украины за последнее время, в частности результативные удары по целям в глубине территории России и тактические достижения на фронте.

Собеседники издания считают, что именно этот фактор может оказать особое влияние на Дональда Трампа, который, по их словам, симпатизирует победителям. По мнению источников, изменение его отношения к Украине уже было заметно во время саммита НАТО в Анкаре.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля глава государства Владимир Зеленский прибыл в США и встретился с президентом Дональдом Трампом. Среди приоритетных тем переговоров — средства защиты от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Америкой.

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