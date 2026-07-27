"Я спрошу Путина": Трамп отреагировал на информацию о передаче Россией Ирану спутниковых снимков американских баз

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить информацию о возможной передаче Россией Ирану спутниковых снимков американских военных баз в странах Персидского залива. По его словам, он планирует лично задать этот вопрос российскому лидеру Владимиру Путину.

Видео дня

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One. Он преуменьшил значение этих разведданных.

"Я спрошу об этом Путина"

Во время беседы журналисты напомнили главе Белого дома о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, что Россия передает Ирану спутниковые снимки американских военных объектов в Персидском заливе, чтобы помочь в определении целей.

В ответ Трамп заявил, что пока не может подтвердить достоверность этой информации.

"Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом у Путина. Мы выясним", — сказал президент США.

Как Трамп оценил возможные последствия

На вопрос о том, какими могли быть последствия передачи таких разведданных, Трамп ответил, что даже если эта информация подтвердится, существенного влияния она не оказала.

По его словам, американские военные успешно выполнили свои задачи.

"Если это действительно так, то это не оказало большого влияния. Мы их хорошенько проучили", – заявил он.

Президент США также упомянул, что Россия ранее поставляла военное оборудование Венесуэле.

"Они предоставили Венесуэле много оборудования. Там было всё российское оборудование. Как это сработало? Не очень хорошо", — сказал Трамп.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина неоднократно фиксировала признаки военного сотрудничества между Россией и Ираном. В частности, по его словам, с начала июля Москва ведет активную спутниковую разведку стран Персидского залива и американских военных объектов в регионе, а полученные данные передает Ирану, чтобы помочь с наведением на потенциальные цели.

По словам Зеленского, только 19–20 июля российские спутники следили за четырьмя авиабазами — двумя в Бахрейне, одной в Иордании и одной в Кувейте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея уже фактически атаковали Украину, предоставляя России вооружение, военные технологии и личный состав. По его словам, необходимо не допустить открытия нового фронта, но быть готовыми к любому развитию событий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!