Зеленский заявил, что Украина уже принадлежит к пространству безопасности НАТО: ждем мужества лидеров Альянса это признать

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны против России Украина приложила максимум усилий для объединения европейского сообщества и коллективного Запада. Более того, глава государства уверен, что де-факто наша страна уже принадлежит к пространству безопасности НАТО.

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В то же время лидеры Североатлантического альянса должны набраться мужества и признать вклад Украины в защиту мира. Об этом Зеленский заявил на открытии Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в эти дни в Лондоне.

Глава украинского государства обратился к присутствующим сразу же после британского премьер-министра Риши Сунака. Зеленский поблагодарил Запад за помощь нашей стране во время борьбы с российской агрессией.

При этом президент отметил, в том числе, немаловажный вклад нашей страны в безопасность и консолидацию европейского сообщества. По его словам, только благодаря Украине страны Европейского Союза активизировали всю силу солидарности.

Кроме того, президент Зеленский подчеркнул, что Украина аккумулировала больше мощности для НАТО. Это в свою очередь показало лидерство Североатлантического альянса по защите мира.

"Украина уже достигла успеха, потому что Украина уже объединила европейское сообщество и коллективный Запад как никогда. Благодаря экономическим санкциям и гуманитарным решениям Украина активировала всю силу солидарности, которой не хватало Европейскому Союзу. Также Украина активировала больше мощности для НАТО. Это крайне важно для всех нас. Действительно, лидерство НАТО по защите мира сейчас очевидно, как никогда. И это все благодаря Украине", – заявил Зеленский.

Также украинский президент высказал уверенность, что наша страна уже внесла свой вклад в безопасность Альянса, поэтому де-факто Украина уже принадлежит к пространству безопасности НАТО.

При этом Зеленский отметил, что Украина по-прежнему ожидает проявление мужества лидеров Североатлантического альянса, чтобы признать весомую роль нашей страны.

"Украина уже внесла свой вклад в ситуацию с безопасностью Североатлантического Альянса. Мы сейчас видим и разделяем общие ценности с Европейским Союзом. И уже сейчас Украина защищает пространство для Европейского Союза и ждем мужества лидеров Североатлантического союза, чтобы политически признать эту реальность", – резюмировал Зеленский.

В своем Twitter президент написал, что Украине удалось сделать ЕС таким единым, каким он еще никогда не был. Речь идет о "подлинно ценностном единении", которое проявляется в политических, экономических, санкционных и гуманитарных решениях.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина активирует моральную силу НАТО. "Это важно для всех нас. Что видит мир сейчас? Признает ли он моральное лидерство НАТО в защите мира? Это возможно только с Украиной в Альянсе", – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Украины будет собственный путь вступления в НАТО. На данный момент США сосредоточены на том, чтобы Украина получила все необходимое на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным СМИ, Франция планирует поддержать членство Украины в НАТО. Париж считает, что перспективы присоединения к Альянсу может снизить желание Москвы продолжать войну.

– Столтенберг, выступая брифинге в Берлине, заявил, что на саммите в Вильнюсе в июле официального приглашения для Украины в НАТО не будет, однако на встрече обсудят, как сблизить Украину с Альянсом.

– Замглавы МИД Андрей Мельник считает, что на саммите НАТО Украине могут предложить неожиданный вариант сотрудничества, по которому еще идут переговоры. Возможно, это будет шаг навстречу вступлению.

– Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина должна более ожесточенно бороться с коррупцией, прежде чем можно будет говорить о ее членстве в Альянсе. Он также заявил, что не намерен ослаблять барьеры для Киева. Подробнее о дискуссиях относительно вступления Украины в НАТО читайте в материале.