Зеленский выступил с речью в Гааге. Фото и видео

Президент Украины 4 мая находится с официальным визитом в Нидерландах. Глава государства прибыл в Сенат Генеральных штатов в Гааге, где уже выступил с речью.

Видео дня

Конкретные тезисы главы украинского государства во время обращения пока не обнародованы, однако депутат парламента от партии GroenLinks Том ван дер Ли назвал речь Зеленского "впечатляющей". Об этом он написал в своем Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Впечатляющее выступление президента Зеленского в Объединенной ассамблее Генеральных штатов", – написал Том ван дер Ли.

По информации издания NOS, Зеленский обратился к членам Сената и Палаты представителей в зале пленарных заседаний Сената. Около 75 депутатов присутствовали на выступлении, в котором Зеленский сказал, что считает особенным то, что он находится в Нидерландах 4 мая, в день памяти гражданских и военных, погибших во время Второй мировой войны.

Глава украинского государства поблагодарил голландцев за поддержку, такую ​​как предоставление бронированных гаубиц. Также Зеленский отметил, что доволен тем, что Нидерланды не исключают отправку в Украину истребителей F-16. При входе в зал пленарных заседаний Сената Зеленскому аплодировали стоя.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хельсинки провел переговоры с премьерами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии. По словам главы государства, тема бесед касалась вызовов, связанных с войной.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита президента Владимира Зеленского в Финляндию он посетил саммит Украина – Северная Европа, состоявшийся в Хельсинки. Основной темой переговоров шести лидеров государств была геополитическая безопасность.

3 мая Зеленский посетил с официальным визитом Хельсинки и провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главной темой разговора двух лидеров была российская агрессия против Украины, подготовка следующего санкционного пакета Евросоюза против РФ и меры по предотвращению обхода агрессором уже введенных ограничений.

Дания присылает Украине крупнейший на сегодня пакет помощи на сумму 1,7 млрд датских крон (свыше 9 млрд гривен). Пакет состоит из транспортной техники, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, которые должны усилить возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы.