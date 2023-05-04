Зеленский выступил с речью в Гааге. Фото и видео
Президент Украины 4 мая находится с официальным визитом в Нидерландах. Глава государства прибыл в Сенат Генеральных штатов в Гааге, где уже выступил с речью.
Конкретные тезисы главы украинского государства во время обращения пока не обнародованы, однако депутат парламента от партии GroenLinks Том ван дер Ли назвал речь Зеленского "впечатляющей". Об этом он написал в своем Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Впечатляющее выступление президента Зеленского в Объединенной ассамблее Генеральных штатов", – написал Том ван дер Ли.
По информации издания NOS, Зеленский обратился к членам Сената и Палаты представителей в зале пленарных заседаний Сената. Около 75 депутатов присутствовали на выступлении, в котором Зеленский сказал, что считает особенным то, что он находится в Нидерландах 4 мая, в день памяти гражданских и военных, погибших во время Второй мировой войны.
Глава украинского государства поблагодарил голландцев за поддержку, такую как предоставление бронированных гаубиц. Также Зеленский отметил, что доволен тем, что Нидерланды не исключают отправку в Украину истребителей F-16. При входе в зал пленарных заседаний Сената Зеленскому аплодировали стоя.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хельсинки провел переговоры с премьерами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии. По словам главы государства, тема бесед касалась вызовов, связанных с войной.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита президента Владимира Зеленского в Финляндию он посетил саммит Украина – Северная Европа, состоявшийся в Хельсинки. Основной темой переговоров шести лидеров государств была геополитическая безопасность.
3 мая Зеленский посетил с официальным визитом Хельсинки и провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главной темой разговора двух лидеров была российская агрессия против Украины, подготовка следующего санкционного пакета Евросоюза против РФ и меры по предотвращению обхода агрессором уже введенных ограничений.
Дания присылает Украине крупнейший на сегодня пакет помощи на сумму 1,7 млрд датских крон (свыше 9 млрд гривен). Пакет состоит из транспортной техники, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, которые должны усилить возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы.
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