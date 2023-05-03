Обсудили вызовы, связанные с войной: Зеленский в Хельсинки провел переговоры с премьерами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хельсинки провел переговоры с премьерами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии. По словам главы государства, тема бесед касалась вызовов, связанных с войной.

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Об этом гарант сообщил в Telegram. Он отметил, что двусторонние встречи были очень важны.

"Подробно обсудили с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном параметры дальнейшей оборонной помощи Украине, а также вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. С премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен основное внимание было уделено комплексной поддержке Данией Украины в нашей борьбе с российским агрессором. Поблагодарил премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир за оборонную поддержку Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО, а также за весомую поддержку энергетического сектора Украины", –заявил Зеленский.

В ходе встречи с премьером Финляндии Санной Марин стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и вызовы, связанные с войной.

"Благодарен за мощную и устойчивую поддержку нашего государства и украинцев с первых дней полномасштабной агрессии России", – сказал украинский лидер.

В ходе встречи с главой правительства Швеции были подробно обсуждены параметры дальнейшей оборонной помощи Украине, а также вопросы начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Зеленский поблагодарил Ульфа Кристерссона за действенную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Благодарим Швецию за мощную оборонную и гуманитарную поддержку. Особая благодарность – за подготовку передачи Украине шведских артиллерийских систем Archer. Они – одни из лучших в мире. Высоко ценим этот шаг", – отметил глава государства.

По его словам, учитывая председательство Швеции в Совете Евросоюза в первом полугодии 2023 года, особое внимание во время переговоров было уделено движению Украины на пути к членству в ЕС. В частности, речь шла о прогрессе нашего государства в выполнении соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.

"Для нас важна поддержка Швецией решения ЕС по началу уже в этом году переговоров о вступлении Украины", – подчеркнул Зеленский.

Особое внимание стороны уделили имплементации украинской формулы мира. Президент поблагодарил Ульфа Кристерссона за поддержку этой инициативы и выразил надежду на активное участие Швеции в ее практической реализации.

Ключевой акцент во время переговоров с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен был сделан на комплексной поддержке Украины в борьбе с российским агрессором.

Глава государства лично поблагодарил главу правительства Дании за недавно созданный в этой стране фонд в поддержку Украины.

Президент отметил важность оборонной помощи со стороны Дании и, в частности, оглашение вчера крупнейшего пакета помощи от этого государства в объеме 1,7 млрд датских крон.

Зеленский оценил оперативную передачу Украине самоходных гаубиц "Цезарь" и активное участие Дании в международной танковой коалиции, совместные решения с Нидерландами о закупке для нашей страны танков "Леопард-2" и "Леопард-1".

Отдельное внимание было уделено вовлечению Копенгагена в реализацию украинской формулы мира.

В ходе обсуждения актуальных вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины гарант отметил важность начала до конца текущего года переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также наметил амбициозные ожидания украинской стороны от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

Во время встречи с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир президент поблагодарил за оборонную помощь Украину как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО, а также за весомую поддержку украинского энергетического сектора.

Президент отметил результативность недавнего визита премьер-министра Исландии в Украину и передал личную благодарность исландскому парламенту за признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Стороны подробно обсудили подготовку к 4-му саммиту глав государств и правительств стран Совета Европы, который состоится в Рейкьявике 16-17 мая под председательством Исландии.

"Совет Европы должен мощно отреагировать на беспрецедентное со времен Второй мировой войны преступление агрессии России. Ожидаем от саммита конкретных и весомых решений", – подчеркнул Зеленский.

Также он отметил активную позицию исландского председательства в Комитете министров Совета Европы по работе по привлечению России к ответственности за военные преступления, геноцид, преступления против человечности и преступление агрессии, совершенные в Украине, а также в вопросе создания под эгидой Совета Европы реестра ущерба, нанесенного на русском агрессией.

По словам Владимира Зеленского, очень важным сигналом саммита глав государств Северной Европы и Украины является то, что нордические страны будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свою территориальную целостность и общие для наших народов ценности.

"Мне очень приятно посетить Финляндию. Я видел сегодня много людей на улицах, которые демонстрировали поддержку нашей страны", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита президента Владимира Зеленского в Финляндию он посетил саммит Украина – Северная Европа, состоявшийся в Хельсинки. Основной темой переговоров шести лидеров государств была геополитическая безопасность.

3 мая Зеленский посетил с официальным визитом Хельсинки и провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главной темой разговора двух лидеров была российская агрессия против Украины, подготовка следующего санкционного пакета Евросоюза против РФ и меры по предотвращению обхода агрессором уже введенных ограничений.

Дания присылает Украине крупнейший на сегодня пакет помощи на сумму 1,7 млрд датских крон (свыше 9 млрд гривен). Пакет состоит из транспортной техники, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, которые должны усилить возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы.