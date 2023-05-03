'Основной темой была безопасность': Зеленский рассказал об участии в саммите Украина – Северная Европа. Фото

Во время визита президента Владимира Зеленского в Финляндию он посетил саммит Украина – Северная Европа, состоявшийся в Хельсинки. Основной темой переговоров шести лидеров государств была геополитическая безопасность.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Кроме украинского гаранта в саммите приняли участие лидер Финляндии Саули Ниинисте, глава правительства Исландии Катрин Якобсдоттир, глава правительства Дании Мэтте Фредериксен, глава правительсва Норвегии Йонас Гар Стере и глава правительства Швеции Ульф Кристерссон.

"Безопасность сейчас – в конкретной ежедневной защите от российских террористов. Безопасность завтра – в нашем взаимодействии, чтобы усилить наши страны и всю Европу. Безопасность для будущих поколений – для наших детей и внуков, чтобы они строили жизнь, зная, что мир для них гарантирован", – обратился к коллегам Зеленский.

"Украина уже обеспечила историческое ослабление главной угрозы для всех нас – российского реваншизма. Украина уже является членом НАТО де-факто – мы реально взаимодействуем ради совместной обороны. Решение – своевременно", – добавил он.

Президент Украины добавил, что лично прибыл в Хельсинки, чтобы лично поблагодарить партнеров нашей страны за поддержку. Союзники подготовили 15 дополнительных пакетов военной помощи, а также активно обсуждали решения по безопасности для украинского народа, которые вынудят армию РФ навсегда покинуть наши территориальные границы.

"Мы должны приучить Москву уважать международно признанные границы государств. Сделать это сейчас – значит сделать это навсегда. И мы сделаем это!", – подчеркнул Зеленский.

Он отдельно выразил благодарность каждому лидеру, который стал участником собрания: Украина эффективно использует помощь, предоставленную пятью европейскими странами. По результатам саммита лидеры стран Северной Европы и Украины согласовали совместное заявление

"В совместном заявлении саммита много пунктов, по которым имеем согласие. И это не просто нечто политическое. Это согласие, основанное на общности наших ценностей. Мы в Европе – от Киева до Рейкьявика, от Хельсинки до Лиссабона – все равно ценим человеческую жизнь и свободу. Каждый фланг нашего пространства жизни, нашего пространства свободы – нашей Европы – должен быть защищен. И будет! Совместно всеми нами – 33 странами", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая Зеленский посетил с официальным визитом Хельсинки и провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главной темой разговора двух лидеров была российская агрессия против Украины, подготовка следующего санкционного пакета Евросоюза против РФ и меры по предотвращению обхода агрессором уже введенных ограничений.

Дания присылает Украине крупнейший на сегодня пакет помощи на сумму 1,7 млрд датских крон (свыше 9 млрд гривен). Пакет состоит из транспортной техники, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, которые должны усилить возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы.