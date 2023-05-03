'Оборона от российской агрессии и санкции против РФ': Зеленский сообщил о деталях переговоров с президентом Финляндии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая посетил с официальным визитом Хельсинки и провел переговоры с президентом Финляндии Саули Нииностё. Главной темой разговора двух лидеров была российская агрессия против Украины.

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Также главы Украины и Финляндии обсудили подготовку следующего санкционного пакета Евросоюза против РФ и меры по предотвращению обхода агрессором уже введенных ограничений. Подробности переговоров обнародовал президент Зеленский.

"Именно оборона от российской агрессии сегодня была ключевой темой наших переговоров. Также обсудили подготовку следующего санкционного пакета Евросоюза против России за террор и соблюдение действующих санкций, которые Россия постоянно пытается обходить", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил: чем единодушнее будет демократический мир в противодействии государству-террористу, тем скорее на Европейском континенте снова воцарится мир.

"Должны помнить все: чем жестче жмем на агрессора, тем быстрее закончится агрессия. Верю, что именно этот год станет решающим для нашей победы", – отметил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось о не анонсированном заранее визите Зеленского в Финляндию. Со своим финским коллегой он провел переговоры, в ходе которых обсуждались новый пакет помощи для Украины и "формула мира", которую предложила Украина.

По итогам переговоров Нииностё подчеркнул, что Финляндия поддерживает абсолютно все пункты "формулы мира", предложенные Украиной. Более того, он заверил, что поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Ниинистё также отметил, что после 15 пакета военной помощи Украине Финляндия продолжит работать над поддержкой Киева в борьбе с российской агрессией. Он добавил, что вскоре начнется подготовка 16-го пакета военной помощи от Финляндии.