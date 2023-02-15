Должны сделать так, чтобы весной все знали – Украина движется к победе: Зеленский о подготовке к международным мероприятиям

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к международным мероприятиям, которые состоятся уже завтра-послезавтра. Сегодня власти работали над тем, чтобы позиция нашей страны гарантированно была услышана в мире.

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Об этом Зеленский сказал в среду, 15 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что Украина сейчас должна сделать так, чтобы уже весной все знали, что мы движемся к победе.

"Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших Сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне", – сказал гарант.

Для того чтобы успех Украины был гарантирован, необходимо сломать любые попытки страны-террориста РФ перехватить инициативу на поле боя. По словам Зеленского, враг уже сейчас несет такие большие потери в технике и живой силе, что уже скоро по всей России будет трудно найти солдат из определенных родов войск, например, морской пехоты.

Еще одна задача, которая сейчас стоит перед Украиной – это сделать так, чтобы у врага было все меньшее желание удерживать украинские территории в оккупации. Президент отметил, что работа по освобождению всех наших земель не останавливается ни на день.

Зеленский также сказал несколько слов о ситуации на фронте, подчеркнув, что каждый день обороны, которую держат наши военные, дает возможность подготовить будущее освобождение украинских городов и громад. Он поблагодарил украинских воинов, стойкость которых сейчас позволяет подготовить наши следующие оборонные шаги.

"54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы, 10-я отдельная штурмовая бригада "Эдельвейс" – спасибо вам, ребята, за эффективную оборону Донетчины! 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, 81-я отдельная аэромобильная бригада и 95-я десанто-штурмовая бригада – спасибо вам, парни, за оборону Луганщины!" – поблагодарил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 15 февраля с официальным визитом прибыл премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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