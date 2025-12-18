Зеленский высказался по поводу выборов во время войны и онлайн-голосования

Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты делали запрос на проведение президентских выборов в Украине. Вопрос парламентских и местных выборов пока не рассматривается.

По словам главы государства, он поддерживает идею онлайн-голосования, но пока консенсус с народными депутатами по этому вопросу не найден. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский рассказал, что наработок от народных депутатов о проведении выборов во время военного положения пока нет. При этом президент заявил, что передал все сигналы парламентариям.

"Соединенные Штаты делали запрос на президентские выборы, я им сказал, что буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали", – сказал президент.

Также Зеленский положительно оценил идею голосования онлайн через "Дію" или другими электронными способами для граждан Украины, которые находятся за границей.

"Я всегда поднимал вопрос, еще с ковида, насчет законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока консенсуса с парламентариями мы пока не нашли", – заявил глава государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время якобы не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Ранее Зеленский уже объяснял, что, прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отмечал, что Украина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение следующих 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

