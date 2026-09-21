Украинцам хотят запретить покупать жилье в стране ЕС: в чём причина

Один из лидеров ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Кшиштоф Босак призвал ограничить право граждан Украины и других стран на покупку недвижимости в его стране. Таким образом вице-спикер польского Сейма хочет остановить рост цен на рынке жилья.

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Об этом он заявил в интервью Rozmowa Wprost. "Когда я смотрю на рынок недвижимости, это кошмар", – сетует Босак.

Польский политик против украинских денег

Политик назвал рост цен на жилье результатом совпадения нескольких факторов. Среди причин он выделил приток украинского капитала – как из Украины, так и из западных стран.

"Было много покупок недвижимости за счет капитала, привлеченного из Украины. Украинские владельцы капитала относятся к Польше как к безопасной гавани. По моему мнению, это следует блокировать", – сказал он.

Впрочем, лидер "Конфедерации" призвал ввести ограничения не только в отношении граждан Украины, но и в отношении капитала, поступающего из других восточных соседей Польши – Беларуси и России.

"Никто не контролирует, какой капитал в Украине российский, а какой украинский", – утверждал он.

Босак также выступил за блокирование массовой покупки квартир иностранными инвестиционными фондами. По его мнению, недвижимость не должна использоваться исключительно в качестве инвестиции.

"Если мы превратим польский рынок жилья в объект инвестиций для избыточного капитала с Востока и Запада, поляки не смогут позволить себе квартиры", – предупредил он.

"Идиотские планы" муниципалитетов

Еще одним фактором, способствующим росту цен, по мнению Кшиштофа Босака, является политика местных властей. Он раскритиковал ограничения, действующие при выделении земли под застройку.

"Если у нас будет меньше освоенных территорий под застройку, стоимость земли будет выше, а значит, вырастет и стоимость квартир и домов", – сказал вице-маршал Сейма.

К проблемным аспектам политики он также отнес массовую миграцию, рост спроса на строительство и концентрацию рабочих мест в крупнейших мегаполисах. Поэтому он призвал одновременно повлиять на несколько элементов жилищной политики.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последние 10 лет количество сделок по покупке жилья иностранными гражданами в Польше выросло почти в пять раз, в 2025 году этот показатель достиг отметки в 17,7 тыс. Более половины всех сделок заключили граждане Украины – они приобрели примерно 9,3 тыс. квартир.

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