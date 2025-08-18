Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом: подробности и фото

В понедельник, 18 августа, президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа, Китом Келлогом в Вашингтоне. Переговоры прошли в преддверии важного события, а именно встречи главы украинского государства и ведущих европейских политиков с главой Белого дома, которая состоится после 20:00 по киевскому времени.

По информации Офиса президента, в комментарии OBOZ.UA, разговор Келлога и Зеленского прошел очень хорошо. Встреча проходила в отеле Hay-Adams, возле резиденции Белого дома.

Президент сообщил, что обсуждалось на встрече

Владимир Зеленский отметил, что в ходе переговоров он вместе с Келлогом обсудили ситуацию на фронте и дипломатические возможности Украины и ее партнеров. В то же время президент проинформировал американского политика о циничных ударах страны-агрессора, унесших жизни гражданских, среди них – двое детей.

"В ночь на сегодня продолжились российские атаки против наших городов. Среди убитых два ребенка, также есть десятки раненых. Люди просто спали, когда российская армия нанесла удары по городам. Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности – Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп обладает такой силой", – написал гарант.

Он поблагодарил генерала Кита Келлога за встречу и отметил продолжение активной работы для надежного мира и безопасности. Вместе с тем Зеленский акцентировал, что приглашение Трампом в Белый дом украинской стороны и лидеров Европы является достаточно серьезным шагом.

"Господин генерал Келлог! Спасибо за встречу и за совместную работу с нашей командой. Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи – очень серьезно. Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет о всех в Европе. Мы готовы и дальше работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно обеспечить безопасность. Это ключевые вещи... Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!" – говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон, США, где он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. Вместе с украинским лидером в США также прибыли европейские политики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский может немедленно закончить войну в Украине, развязанную Россией, если примет условия, сформированные после американско-российского саммита на Аляске. Со своей стороны, украинский лидер неоднократно подчеркивал, что Конституция не позволяет отдавать территории или торговать ими, а любые решения относительно границ могут приниматься только на трехсторонних переговорах Украины, США и России.

