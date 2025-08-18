Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торг землей, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления об "обмене территориями", которого требует страна-агрессор РФ как условие для завершения войны против Украины. Глава государства подчеркнул, что Конституция не позволяет отдавать территорию или торговать ими.

А любые решения относительно границ могут приниматься только на трехсторонних переговорах Украины, США и России. Такое заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале 17 августа по итогам визита в Брюссель.

Нужны "реальные" переговоры

По словам Зеленского, отправной точкой для переговоров по завершению войны должна стать линия соприкосновения на фронте.

"Нам нужны реальные переговоры, а это означает, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия соприкосновения – это лучшая линия для переговоров", – заявил он.

Зеленский добавил, что это поддерживают партнеры Украины в Европе, и выразил благодарность за поддержку.

Конституция не позволяет отдавать территории

Президент напомнил, что враг все еще не достиг успеха в Донецкой области – диктатору Владимиру Путину не удается добиться захвата этой украинской области уже в течение 12 лет.

Относительно заявлений об "обмене территориями", Конституция Украины запрещает подобные вещи, указал Зеленский.

Территориальные вопросы могут обсуждаться на трехсторонней встрече лидеров:

"Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торг землей. Поскольку территориальный вопрос является настолько важным, его должны обсуждать только лидеры Украины и России на трехсторонней встрече: Украина, Соединенные Штаты, Россия".

Пока же Москва не дает никаких сигналов, что такая трехсторонняя встреча состоится.

"А если Россия откажется, тогда должны последовать новые санкции", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и участия в онлайн-заседании Коалиции желающих.

В понедельник он в сопровождении европейских лидеров вылетит в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выразил уверенность, что на этой встрече с Зеленским будет достигнут "настоящий консенсус".

