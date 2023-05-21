Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине: все детали

В воскресенье, 21 мая, на полях саммита G7 в Японии началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Лидеры стран обсудили усиление военной помощи нашему государству в борьбе против государства-террориста России.

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Соответствующий снимок был опубликован в Telegram главы украинского государства. Во время переговоров президент США анонсировал новый пакет помощи Украине на общую сумму 375$ млн, сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Адрий Ермак. Перечень вооружения также был опубликован на сайте Пентагона.

В него войдут:

– дополнительные боеприпасы для HIMARS;

– артиллерийские снаряды;

– противотанковые управляемые ракеты TOW;

– противотанковые системы Javelin и AT-4;

– мостовые системы;

– бронированные медицинские машины;

– грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

– тепловизионные системы;

– запчасти и другое полевое оборудование.

В своем Telegram по результатам встречи Зеленский выразил благодарность президенту США.

"Джозеф Байден, спасибо за лидерство, за оружие, за решение о тренировке пилотов. Верю, что крылья нашей общей свободы будут очевидно самыми крепкими в мире", – написал глава государства.

Напомним, также 21 мая на полях саммита G7 Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также усиление помощи нашей стране в противостоянии российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский в Японии встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Украинский лидер рассказал коллеге о характере боевых действий в Украине, в частности, акцентировал внимание на обстрелах гражданской инфраструктуры страны государством террористом Россией;

– накануне в вечернем обращении к украинцам Зеленский рассказал о первых результатах переговоров в Японии с партнерами из ключевых государств. Украине удалось заручиться усиленной поддержкой посредством новых оборонных систем, боевой техники и самолетов.

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