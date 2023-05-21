Зеленский обсудил с президентом Индонезии украинскую формулу мира и заручился поддержкой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Переговоры прошли в Японии, куда Зеленский прилетел для участия в саммите G7.

Видео дня

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале президента Украины. Зеленский во время встречи рассказал Видодо о характере боевых действий в Украине, в частности, акцентировал внимание на обстрелах гражданской инфраструктуры страны государством террористом Россией.

Президент Украины предложил президенту Индонезии поддержать усилия нашего государства по возвращению незаконно депортированных в Россию детей.

Во время встречи стороны также обсудили реализацию украинской формулы мира.

Зеленский выразил свою благодарность Индонезии за готовность поддерживать усилия по восстановлению Украины, а также поблагодарил Видодо за приглашение принять участие в саммите G20, который состоится в ноябре 2022 года, где украинская формула мира будет представлена миру.

Напомним, что Владимир Зеленский, прибывший в Японию на саммит G7, рассказал о первых результатах переговоров с партнерами из ключевых государств. Украине удалось заручиться усиленной поддержкой посредством новых оборонных систем, боевой техники и самолетов.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в сети громко обсуждали прибывшую в Хиросиму на саммит G7 эмоциональную встречу премьера Британии Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обнялись, а потом Сунак похлопал Зеленского по спине и сказал: "Рад тебя видеть. приехал!"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!