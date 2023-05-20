Оборона, оружие, ПВО, истребители, формула мира: Зеленский подвел итоги первого дня переговоров в Японии

Глава государства Владимир Зеленский, прибывший в Японию на саммит G7, рассказал о первых результатах переговоров с партнерами из ключевых государств. Украине удалось заручиться усиленной поддержкой в виде новых оборонительных систем, боевой техники и самолетов.

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Об этом президент рассказал во время своего ежедневного обращения к нации, передает пресс-служба его Офиса. Зеленский перечислил ряд плодотворных встреч в рамках своего визита (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Провел встречу с премьер-министром Италии, Джорджей Мелони. Посмотрели, как выполняются договоренности по переговорам в Риме. Рассказал Джорджи о договоренностях на саммите Лиги арабских государств. Посмотрели, как мы можем сейчас с Италией усилить наши возможности защищать жизнь от российского воздушного террора.

Встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком . Обсудили наши двусторонние отношения, нашу оборону. Поблагодарил лидерство в развитии наших возможностей в небе – Британия очень активно взялась за современные истребители для Украины, и это исторические вещи.

. Обсудили наши двусторонние отношения, нашу оборону. Поблагодарил лидерство в развитии наших возможностей в небе – Британия очень активно взялась за современные истребители для Украины, и это исторические вещи. Говорил с премьер-министром Индии Моди . Серьезный разговор. Я проинформировал о прогрессе нашей формулы мира.Мы прошли уже многие этапы с представлением формулы лидерам и странам из разных частей света. В преддверии успешно представили формулу участникам Саммита Лиги арабских государств. И сделаем все, чтобы привлечение мира к нашей мирной инициативе было максимальным из возможно.

. Серьезный разговор. Я проинформировал о прогрессе нашей формулы мира.Мы прошли уже многие этапы с представлением формулы лидерам и странам из разных частей света. В преддверии успешно представили формулу участникам Саммита Лиги арабских государств. И сделаем все, чтобы привлечение мира к нашей мирной инициативе было максимальным из возможно. Говорил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Безопасность и оборона, экономика, наша общая политика – объединение потенциалов Украины и всего Евросоюза.

"Я благодарю тебя, Шарль, за твою искреннюю, неизменную и действенную поддержку", – обратился Зеленский к коллеге.

Следующие переговоры у украинского лидера состоялись с президентом Франции Эммануэлем Макроном . На них Украина подучила подтверждение поддержки от Парижа и усилила свою уверенность в направлении к победе.

. На них Украина подучила подтверждение поддержки от Парижа и усилила свою уверенность в направлении к победе. Ключевой стала встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил за чрезвычайно весомую поддержку Германией нашей защиты. Это и ПВО, и возможности нашей армии на земле, и нашей экономики, и нашей политики. Обсудили с Олафом, как можем ускорить честный мир для Украины, как усилить нашу совместную работу в рамках G7.

"Как всегда, спасибо нашим воинам! Каждому и каждому, кто защищает украинскую землю, украинское море и украинское небо. Уверен, вернемся с этого визита с еще большими возможностями для вас, наши защитники и защитницы! Слава вам – всем, кто в бою ради нашего государства, кто на боевых постах и на боевых задачах, тренирует наших воинов, кто восстанавливает наших бойцов после ранений и кто помогает нам защищать жизнь и независимость!", – заключил лидер нации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети громко обсуждали эмоциональную встречу премьера Британии Сунака с украинским лидером Зеленским, который прибыл в Хиросиму на саммит G7.Политики обнялись, а затем Сунак похлопал Зеленского по спине и сказал: "Рад тебя видеть. Ты сделал это, ты приехал!"

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