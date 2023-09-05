Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Умерова министром обороны: все подробности

Президент Владимир Зеленский 5 сентября подал законопроект о назначении на пост министра обороны Рустема Умерова. Последний заменит Алексея Резникова, который возглавлял оборонное ведомство на протяжении всех полутора лет полномасштабной войны.

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Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады. Чтобы пройти голосование депутатов парламента, он должен быть рассмотрен соответствующими комитетами.

Представление Умерова рассмотрит комитет по вопросам бюджета под руководством Роксоланы Пидласой и вопросов антикоррупционной политики под руководством Анастасии Радиной. После этой процедуры законопроект будет внесен в повестку очередного заседания депутатов Верховной Рады.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский анонсировал снятие с должности министра обороны Алексея Резникова, который стал фигурантом многочисленных коррупционных скандалов. Вместо него этот пост может занять Рустем Умеров, который положительно зарекомендовал себя в прошлом.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Умеров подал заявление в парламент от главы Фонда государственного имущества с просьбой об отставке. Нардепы должны проголосовать за кадровые перестановки.