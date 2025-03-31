Зеленский вместе с супругой и европейскими парламентариями почтили память украинцев, которых оккупанты убили в Буче. Фото

В третью годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память украинцев и украинок, убитых вражескими солдатами. Вместе с главой государства находились и представители иностранных делегаций.

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Президентские супруги установили лампадки к мемориалу, расположенному на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых Православной церкви Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Участие в чествовании приняли руководители и представители парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Европейского парламента.

Кроме европейских парламентариев, на мероприятии присутствовали украинские чиновники, в частности, олова Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль, руководитель ОП Андрей Ермак и представители местных властей.

Оккупация Бучи длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время русские солдаты унесли жизни 561 гражданского, среди которых 12 детей.

"Три года назад наши воины освободили Бучу от российских оккупантов. И мир увидел, что такое российская оккупация. Убиты люди на улицах. Замучены люди. Могилы во дворах обычных домов", – заявила Зеленская.

По ее словам, с тех пор никто в мире не может сказать, что не знает, что именно защищает Украина. Первая леди подчеркнула, что Украина продолжает борьбу за жизнь для своих людей, за то, чтобы никто никогда не делал того, что сделали российские оккупанты.

"Вечная память всем, чьи жизни были унесены российской войной! Вечная благодарность всем нашим людям, защищающим Украину!" – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 31 марта, в Украину прибыл спикер парламента Португалии Жозе Педро Агиар-Бранко. Во время визита политик примет участие в церемонии памяти погибших в Буче и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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