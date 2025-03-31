В Украину прибыл с визитом спикер парламента Португалии: запланирована встреча с Зеленским

В понедельник, 31 марта, в Украину прибыл спикер парламента Португалии Жозе Педро Агиар-Бранко. В ходе визита политик примет участие в церемонии памяти погибших в Буче и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает Publico. Спикер прибыл в Киев в сопровождении депутата и бывшего лидера PS Эурико Брильханте Диаша, ныне являющегося президентом парламентской группы дружбы Португалия–Украина.

После чествования памяти жертв в Буче Хосе Педро Агиар-Бранко присоединится к саммиту глав парламентов в Киеве, а также проведет встречу с Владимиром Зеленским. Перед возвращением в Лиссабон политик примет участие в ужине, организованном спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Как отмечает издание, в своих последних выступлениях по российскому вторжению в Украину Хосе Педро Агияр-Бранко осудил "иллюзию" немедленного мира любой ценой и подчеркнул, что решение должно основываться на нормах международного права. Президент Ассамблеи Португалии подчеркнул стремление к миру, основанному на верховенстве права, справедливости и уважении прав человека.

"Это ценности, за которые боролись наши предки и за которые украинцы боролись в последние годы. Это наследие, которое мы не можем позволить себе отвергнуть из-за безразличия или иллюзии, в нынешнем международном контексте, немедленного мира любой ценой... Россия три года назад начала полноценное вторжение в Украину. Есть агрессор и есть жертва. Украина является жертвой", – подчеркнул политик в одной из своих речей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Управлении государственной охраны Украины сообщили, что 31 марта в Киеве и Киевской области состоятся временные ограничения дорожного движения. Соответствующие мероприятия связаны с охраной иностранных делегаций, которые посетят Украину.

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