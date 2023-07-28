Зеленский ветировал закон о выделении полумиллиарда на достройку Музея Голодомора: что известно

Президент Владимир Зеленский заблокировал выделение дополнительного многомиллионного финансирования на Национальный музей Голодомора-геноцида. Речь идет о 573,9 млн. грн.

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27 июля законопроект вернули в Парламент с предложениями главы государства. Об этом свидетельствует карточка документа на сайте ВРУ.

Следует отметить, что в сопроводительных документах к законопроекту и связанных с работой над ним отсутствует текст предложений президента.

Напомним, в четверг, 27 июля, депутаты Верховной Рады Украины абсолютным большинством голосов поддержали отставку с должности министра культуры Александра Ткаченко.

Причиной увольнения министра стал разгоревшийся скандал из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое украинцы считают нецелесообразным в условиях борьбы с полномасштабным вторжением России. Также Ткаченко критиковали за решение потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, все большее число государств присоединяется к инициативе по признанию Голодомора геноцидом украинцев как нации властями Советского Союза. Накануне единогласное решение о принятии соответствующей декларации утвердил парламент Хорватии.

Еще раньше геноцидом события в Украине 1932-1933 годов назвали депутаты Словакии, а Лондон с такой инициативой выступил еще в мае этого года.

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