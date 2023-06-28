Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа: Зеленский отреагировал

Парламент Республики Хорватия принял Декларацию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Решение об этом парламентарии приняли единогласно.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. Украинский лидер заметил, что мир никогда не смирится с преступлениями России – ни прошлыми, ни настоящими.

"Парламент Республики Хорватия принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Благодарен Хорватии за это историческое голосование", – сообщил президент.

В Glasistre отметили, что посол Украины в Хорватии Василий Кирилич наблюдал за голосованием из парламентской галереи.

Декларацией парламент Хорватии признает Голодомор преступлением против украинского народа в результате искусственного голода, целенаправленно организованного сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов.

Также глава парламента Гордан Яндрокович поздравил украинцев с Днем Конституции Украины.

Напомним, что правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Члены правительства приняли решение на заседании 15 июня.

Ранее, а именно 23 мая Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Парламент страны принял соответствующую декларацию.

Бельгия в марте также официально признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Голосование состоялось в четверг, 9 марта, текст получил единодушную поддержку – 117 за и 0 против.

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