'Все мы хотим видеть здесь другого Владимира': Зеленский в Гааге заявил о необходимости суда над Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Международном уголовном суде в Нидерландах, заявил, что мир хочет видеть в Гааге "другого Владимира". Он выразил уверенность, что это непременно произойдет после победы Украины над агрессором.

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"Мы хотим видеть здесь другого Владимира. Мы хотим его видеть в Гааге, того, кто заслуживает быть осужденным за преступные действия. И это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права", – сказал гарант.

В четверг, 4 мая, Зеленский прибыл в Сенат Генеральных штатов – двухпалатного парламента Нидерландов, где его встретили бурными аплодисментами члены Сената и Палаты представителей, сообщают голландские СМИ. Он выступил с речью "Нет мира без справедливости" перед общественностью и представителями международных судебных институций в Гааге.

Депутат парламента от партии GroenLinks Том ван дер Ли назвал речь украинского президента "поразительной".

Украинский лидер также провел переговоры с президентом Сената Яном Брауном и главой Палаты представителей Верой Бергкамп.

Кроме того, в рамках визита в Нидерланды Зеленский должен встретиться с руководством Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Также у главы государства запланированы встречи с премьер-министрами Нидерландов и Бельгии, аудиенция у короля Виллему-Александра и визит на базу ВВС Нидерландов.

Это первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве президента и одна из немногих его поездок за границу после начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 мая Зеленский посетил с официальным визитом Финляндию. В Хельсинки он провел переговоры с президентом Саули Ниинисте. Они касались войны в Украине, подготовки следующего пакета санкций ЕС против РФ и предотвращения обхода Москвой уже введенных ограничений.

– Гарант принял участие в саммите Украина – Северная Европа. Основной темой переговоров шести лидеров государств была геополитическая безопасность.

– Также Зеленский в Хельсинки провел переговоры с премьерами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии.

– По итогам визита Зеленский сообщил, что Украина может получить западные истребители после контрнаступления.

– Вечером 3 мая, после посещения Финляндии, президент Украины прибыл в Нидерланды.