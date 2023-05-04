Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды и провел первые встречи: запланировано выступление в Гааге

В четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Гаагу в Нидерландах. Украинский лидер провел переговоры с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп.

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Далее в планах главы государства – визит в Международный уголовный суд, который расследует преступления, совершенные на войне в Украине, и встреча с его президентом Петром Хофмански, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ. Также Зеленский выступит с речью "Нет мира без справедливости" перед нидерландским обществом и представителями международных судебных институций, расположенных в Гааге.

Также Никифоров добавил, что президент встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо, прибудет на аудиенцию к королю Виллему-Александру и посетит базу военно-воздушных сил Нидерландов.

Украинский гарант прибыл в Нидерланды накануне вечером, после посещения Финляндии 3 мая. В планах главы государства также визит в Международный криминальный суд в Гааге, который расследует преступления, совершенные на войне в Украине.

Как известно, это первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве главы украинского государства и одну из его немногих поездок за пределы Украины с момента начала полномасштабной войны.

Напомним: 3 мая президент Украины посетил с официальным визитом Хельсинки и провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Главной темой разговора двух лидеров была российская агрессия против Украины, подготовка следующего санкционного пакета Евросоюза против РФ и меры по предотвращению обхода агрессором уже введенных ограничений.

Также президент Зеленский принял участие в состоявшемся в Хельсинки саммите Украина – Северная Европа. Основной темой переговоров шести лидеров государств была геополитическая безопасность.

Также украинский гарант провел переговоры с премьерами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии. По словам главы государства, тема разговоров касалась вызовов, связанных с войной. Он отметил, что двусторонние встречи были очень важны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский на брифинге в Хельсинки сообщил, что Украина получит западные истребители от союзников после успешных наступательных действий на поле боя с российскими оккупантами. Но не только боевые самолеты – партнеры передадут и другое оружие, которое раньше отказывались поставлять;

– ранее Зеленский рассказал о подготовке концептуальных решений безопасности для развития Украины. Следующие месяцы для Украины будут достаточно активными.

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