Новым главой СБУ стал Василий Малюк: что о нем известно

Новым главой Службы безопасности Украины стал Василий Малюк. Он с июля прошлого года возглавлял это ведомство в статусе исполняющего обязанности после увольнения предыдущего руководителя спецслужбы Ивана Баканова.

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За назначение Малюка главой Службы народные депутаты Украины проголосовали на пленарном заседании 7 февраля. Ранее СМИ сообщали, что другие кандидатуры на этот пост в профильных комитетах Верховной Рады Украины не рассматривались.

"Главой СБУ назначен генерал-майор Василий Малюк. Верховная Рада утвердила соответствующее представление президента Украины", – сообщил во вторник нардеп Алексей Гончаренко.

За соответствующее постановление №8425 проголосовали 324 депутата. По фракциям голоса распределились так: "Слуга народа" – 226, платформа "За життя і мир" – 19, "Батьківщина" – 18; "Відновлення України" – 17, внефракционные – 17, "Довіра" – 15, "За будущее" – 12, "Европейская солидарность" – 0, "Голос" – 0.

Нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что на голосовании присутствовали президент Владимир Зеленский, а также премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь СНБО Алексей Данилов и генеральный прокурор Андрей Костин.

Василий Малюк начал руководить СБУ после увольнения Ивана Баканова с 18 июля 2022 года. До этого он занимал должность первого заместителя главы ведомства.

В целом на военной службе в органах государственной безопасности Малюк – с 2001 года. Успел поработать в региональных управлениях СБУ, где занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В Центральное управление Службы Малюк пришел в январе 2020 года – сразу на должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Однако на этой должности будущий руководитель Службы проработал недолго: уже в марте 2020 года его назначили первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова, также он возглавил управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Однако чуть больше года спустя, в июле 2021 года Малюка с высокой должности уволили. Вместе с ним был уволен еще один заместитель Баканова, Руслан Баранецкий. Эти кадровые решения в Офисе президента объяснили существующими претензиями к работе СБУ, в частности, по поводу недостаточной активности спецслужбы в противодействии контрабандным схемам и неудовлетворительного уровня "доведенных до логического завершения уголовных дел, в которых говорится о конкретных вызовах нашей национальной безопасности".

К тому же, по данным Центра противодействия коррупции, подразделение, которым на лето 2021 года руководил Малюк, должно было быть ликвидировано по результатам реформы СБУ.

Снова в публичной плоскости Малюк появился за несколько дней до полномасштабного вторжения России: 16 февраля он стал замминистра внутренних дел Дениса Монастырского. Но уже 28 февраля его уволили из МВД и назначили заместителем главы СБУ, а в марте 2022 года Малюк уже второй раз стал первым заместителем Баканова.

В конце этого же месяца ему присвоено звание бригадного генерала.

В открытых источниках можно найти информацию, что Малюк принимал участие в Антитеррористической операции, является участником боевых действий и отмечен рядом наград, в частности, знаками СБУ За отвагу и За доблесть, отличием президента За участие в Антитеррористической операции, высшим ведомственным отличием СБУ. Имеет Малюк также наградное оружие.

Последняя доступная широкой общественности декларация Малюка – за 2020-й год. В ней будущий глава СБУ указал жилой дом на 228 квадратных метров, земельные участки на малой родине – в Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области. Также в декларации указано, что семья Малюка на безвозмездной основе пользовалась квартирой в Киеве площадью 122,4 кв.м.

Ездила семья Малюка в 2020 году а автомобилях Lexus LX470 2004 года выпуска и Nissan Rogue 2014 года выпуска. За год совокупные доходы членов семьи составили 2,2 млн грн, а общие наличные сбережения у Малюков составляли 90 тысяч долларов.

Ряд украинских журналистов в разное время отмечали, что Малыш близок к заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову, увольнение которого, в частности, из-за публичного оправдания действий силовиков против участников Евромайдана и ряда более поздних скандалов требуют многие активисты и общественные организации.

Василий Малюк в 2005 году окончил Национальную академию Службы безопасности Украины (специальность "Правоведение"), имеет научную степень кандидата наук.

Напомним, 17 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Свое решение глава государства объяснил тем, что к ним, как к руководителям, возникло много серьезных вопросов из-за связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ.

Еще утром 18 июля в ОПУ еще отмечали, что об увольнении Баканова и Венедиктовой речь не идет, однако уже к вечеру Зеленский обратился к Раде с проектом постановления об увольнении Баканова.

И монобольшинство Рады предложение президента поддержало: "за" на заседании 19 июля проголосовали 265 парламентариев. Больше всего голосов отдали "слуги народа" – 203, "Батьківщина" – 11, "Платформа за жизнь и мир" – 2, "За будущее" – 12, "Доверие" - 17, "Восстановление Украины" – 11.