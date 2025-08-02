Внеочередное заседание Кабмина: Зеленскому направили распоряжение об увольнении Сергея Гайдая. Все детали

Кабинет министров Украины собрался на срочное заседание. Оно состоялось в субботу, 2 августа.

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Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. На нем, отметила она, правительство направит президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Детали заседания

– Правительство решило направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

– После очередного ужасного обстрела Киева правительство запускает дополнительный механизм, который позволяет общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье – многоквартирные дома и общежития.

Процедура упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество – на местах. Восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также ускорит выплаты по программе еВідновлення.

Отдельно в решении Правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание – до момента завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению общины.

Что предшествовало

В субботу, 2 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что на получении взяток разоблачен ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В конце июля СБУ и Национальная полиция задержали 14-х организаторов схем по уклонению от мобилизации в разных областях Украины. Среди злоумышленников – администраторы Telegram-каналов и чиновники государственных учреждений.

Напомним, что 2 августа стало известно, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам. По данным СМИ, к ней причастен и Сергей Гайдай.

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