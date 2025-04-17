Зеленский уволил Артюха с должности главы ОВА после удара РФ по Сумам: подробности кадровых решений президента

В четверг, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел несколько кадровых ротаций. В частности, он уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА после удара РФ.

Видео дня

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента. Также Владимир Зеленский уволил главу Луганской ОВА Артема Лысогора. На его место назначен Алексей Харченко. До этого он возглавлял Северодонецкую городскую военную администрацию.

Сумскую ОВА вместо Артюха возглавил генерал полиции Олег Григоров, ранее занимавший руководящие должности в структуре Нацполиции в разных регионах.

Кроме того, Зеленский уволил Романа Мрочко с должности начальника Херсонской городской военной администрации. Он занимал этот пост со 2 марта 2023 года. Кого президент назначил на его место пока неизвестно.

Напомним, 15 апреля Кабмин согласовал увольнение с должности начальника Сумской военной областной администрации Владимира Артюха. Ранее он был обвинен в организации мероприятия с участием военных в Сумах в день баллистического удара 13 апреля.

Известие об увольнении Артюха появилось на фоне обвинений в его адрес, озвученных городским председателем Конотопа Артемом Семенихиным после баллистического удара войск РФ по городу Сумы в Вербное воскресенье, 13 апреля. Тогда погибли 35 человек, еще более сотни гражданских получили ранения. Среди погибших и пострадавших были дети.

Сам Артюх обвинение возражал.

Напомним, удар двумя баллистическими ракетами Россия нанесла по Сумам утром 13 апреля. Одна из ракет попала по Сумскому госуниверситету, другая, в кассетном снаряжении – разорвалась в воздухе в нескольких сотнях метров от места первого попадания – над многолюдной улицей в центре города, повлекшие большинство смертей.

Уже в день удара в ГУР установили тип ракет, которыми РФ ударила по Сумам, а также к каким российским подразделениям относятся запустившие баллистику расчеты и откуда были осуществлены пуски.

Как сообщалось впоследствии в Сумской ОВА, в эпицентре поражения второй ракеты оказался троллейбус с пассажирами: из них не выжил почти никто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!