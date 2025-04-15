Кабмин согласовал увольнение Артюха с должности главы Сумской ОВА: в чем обвиняли чиновника и какое объяснение он дал

Кабмин согласовал увольнение с должности начальника Сумской военной областной администрации Владимира Артюха. Ранее его обвиняли в организации мероприятия с участием военных в Сумах в день баллистического удара 13 апреля.

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Сам Артюх уверял, что не был инициатором награждения военных, на мероприятии присутствовал в качестве приглашенного гостя. О решении правительства сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как отметил постоянный представитель правительства в парламенте, на заседании Кабмина 15 апреля было согласовано увольнение с должности главы Сумской ОВ Владимира Артюха. Также потерял должность еще один чиновник.

"Согласовано увольнение: Лысогора Артема Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации; Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации", – отметил Мельничук.

Известие об увольнении Артюха появилось на фоне обвинений в его адрес, озвученных городским главой Конотопа Артемом Семенихиным после баллистического удара войск РФ по городу Сумы в Вербное воскресенье, 13 апреля. Тогда погибли 35 человек, еще более сотни гражданских получили ранения. Среди погибших и пострадавших были дети.

По словам Семенихина, Артюх якобы организовал в прифронтовом городе мероприятие по награждению военных из 117 бригады территориальной обороны, подвергнув этим опасности гражданское население.

Сам Артюх обвинение отрицал.

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен", – цитировало его комментарий Общественное.

На уточняющий вопрос журналистов о том, кто именно его пригласил, глава ОВА ответил, что "это уже другая тема".

Согласно сообщению Мельничука, одновременно с увольнением Артюха и Лысогора Кабмин назначил их преемников.

Так, вместо Артюха Сумскую ОВА возглавил Олег Алексеевич Григоров. Новым главой Луганской ОВА стал Алексей Андреевич Харченко. Также правительство назначило нового заместителя председателя Киевской ОВА, им стал Руслан Юрьевич Олийнык.

Напомним, удар двумя баллистическими ракетами Россия нанесла по Сумам утром 13 апреля. Одна из ракет попала по Сумскому госуниверситету, другая, в кассетном снаряжении – разорвалась в воздухе в нескольких сотнях метров от места первого попадания – над многолюдной улицей в центре города, что повлекло за собой большинство смертей.

Уже в день удара в ГУР установили тип ракет, которыми РФ ударила по Сумам,а также к каким российским подразделениям относятся расчеты, запустившие баллистику, и откуда были произведены пуски.

Как сообщалось впоследствии в Сумской ОВА, в эпицентре поражения второй ракеты оказался троллейбус с пассажирами: из них не выжил почти никто.

По данным Сумского городского совета, по состоянию на 15 апреля количество пострадавших в результате удара РФ возросло до 125. Среди них 107 взрослых и 18 детей.

В больницах находятся 44 человека, в том числе 10 детей. Состояние семерых – тяжелое.

Погибли 35 человек.

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