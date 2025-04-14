'Моей инициативы там не было': Артюх отрицал свою причастность к награждению 117 бригады в Сумах в день обстрела

В воскресенье, 13 апреля, глава Сумской ОВА Владимир Артюх действительно был организатором награждения 117 бригады ТрО в помещении конгресс-центра. Но, по словам самого чиновника, он не являлся инициатором мероприятия.

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Об этом Артюх сообщил в комментарии "Суспільному". Он также добавил, что был приглашен на это событие, но рассказывать о других деталях чиновник отказался.

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен", – рассказал Артюх.

На вопрос, кто пригласил его на событие, он отвечать отказался.

"Это уже другая тема. Я вам ответил", – сказал Владимир Артюх в телефонном разговоре с корреспондентами.

Напомним, что накануне, 13 апреля, мэр Конотопа Артем Семенихин публично обвинил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в причастности к организации происшествия, которое, по его словам, помогло России оправдать ракетный удар по Сумам. Речь идет о вручении грамот и медалей военнослужащим 117 бригады терробороны, которая проходила в воскресенье утром в центре города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальной полиции Украины показали первые минуты после российского ракетного удара по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля. Патрульные, спасатели, военные и неравнодушные граждане помогали пострадавшим и спасали украинцев.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские террористы намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей. По данным ГСЧС, погибли 35 человек, среди них – двое детей, еще 117 человек получили ранения.

Один из пассажиров автобуса №62, попавший под российские обстрелы в Сумах 13 апреля, поделился страшными подробностями того дня. По словам 69-летнего Владимира Бойко, его спасло только то, что он инстинктивно пригнулся в момент взрыва.

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