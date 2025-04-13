Артюх организовал награждение 117 бригады утром в Сумах, правоохранители уже занимаются – мэр Конотопа

Мэр Конотопа Артем Семенихин публично обвинил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в причастности к организации происшествия, которое, по его словам, помогло России оправдать ракетный удар по Сумам. Речь идет о вручении грамот и медалей военнослужащим 117-й бригады терробороны, которая проходила утром 13 апреля в центре города.

Видео дня

Об этом Семенихин заявил во время прямой трансляции в Facebook с места трагедии. По его словам, военные, к счастью, не пострадали, поскольку находились в укрытии, но именно факт их присутствия россияне использовали для оправдания удара. Ведь пострадали только гражданские люди.

Мэр заявил, что атака баллистических ракет с кассетными боеприпасами была спланирована именно для того, чтобы было как можно больше жертв среди гражданских. Он раскритиковал действия областных властей, заявив, что организация награждения в день, когда Россия активно совершает террористические обстрелы, была безответственной и фактически помогла врагу в оправдании геноцида.

"Настолько сильно помогать к*цапам оправдывать свой по сути геноцид против украинского народа еще нужно уметь. Сегодня состоялся акт террора м*скалей в отношении украинцев. И глава областной военной администрации Сумской области, советский генерал Артюх этому им поспособствовал, помог оправдать их террористическую атаку, геноцид. Как помог? Он организовал сегодня здесь вручение грамот, медалей нашим ребятам, героям из одной из бригад. 117-я бригада", – взвыл он.

Семенихин подчеркнул, что "это неправда, что здесь ничего не было", поскольку "было".

"Слава Богу, никто из военных не пострадал, они были все в укрытии. Но ведь к*цапы били "касеткой", специально, чтобы было как можно больше жертв. И это было сделано умышленно, чтобы оправдать свою террористическую агрессию — что будто там же военные собрались", — сказал чиновник.

По словам городского головы, Артюх – это советский генерал, который во времена беглого президента Виктора Януковича служил под руководством некоего Дмитрия Саламатина, министра обороны Украины.

"[Артюх] Помогал уничтожать украинскую армию, получал за это награды от Януковича. Он организовал сегодня в Сумах награждение военных 117 бригады. Насколько мне известно сейчас, его предупреждали, что этого делать нельзя", — подчеркнул Семенихин.

Он узнал, что открыто уголовное производство не только из-за террористической атаки РФ, но и открыто производство, чтобы выяснить, "кто додумался проводить в 30 километрах от кацапов мероприятия собрания военных в центре города". Семенихин надеется, что виновные будут найдены.

По его информации, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк держит этот вопрос на личном контроле.

Мэр также выразил мнение, что событие могло быть устроено с целью пиара накануне выборов.

"У руководства Сумской области уже выборы... Им хочется пиара на военных... Хотели пофоткаться при вручении наград и благодарностей... А в результате полили кровью Сумы, помогая московитами делать геноцид украинцев", — написал Семенихин.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления воздушной тревоги о баллистической угрозе прошло всего две минуты, как две российские ракеты прилетели по центру Сум. Одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе. Погибли не менее 34 человек, еще 117 мирных граждан получили ранения.

Российская террористическая атака против гражданского населения не осталась без внимания международных лидеров. Они подчеркнули, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены. Дипломаты и политики выступили за усиление противовоздушной обороны Украины для спасения жизни.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар страны-террористки по городу Сумы и назвал российских террористов "сволотой". Он обратился в США, Европу и весь мир с призывом давить на РФ и усилить защиту Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!