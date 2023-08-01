Зеленский утром заслушал доклады о вражеских атаках и ситуации на фронте: подробности

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ дронами-камикадзе Shahed по Харькову, заявив, что на местах прилетов продолжают работать экстренные службы. В то же время добавил, что в Кривом Роге, подвергшемся смертельному обстрелу накануне, ликвидация последствий завершается.

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Об этом шла речь на его совещании с руководителями силовых ведомств, которые докладывали о ситуации на фронте и пограничье. Кратко о ней сообщили в его официальном Telegram-канале.

"Утро началось с важных докладов. Министра (Игоря, МВД. – Ред.) Клименко – по ситуации и атак по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания, работают", – отметил глава государства.

Он добавил, что также заслушал доклад главы Службы безопасности генерала Василия Малюка о завершении работ по устранению последствий российских обстрелов Кривого Рога и Херсона.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный рассказывал президенту о ситуации на фронте. Так же это сделали командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Александр Тарнавский.

Со своей стороны командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поделился деталями применения ПВО.

"Был и закрыт доклад начальника ГУР Кирилла Буданова. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

Напомним: в вечерней сводке 31 июля президент рассказал об обстрелах Кривого Рога и Херсона, которые Россия совершила в тот день. Он подчеркнул, что по его родному городу враг запустил баллистические ракеты "Искандер" с территории временно оккупированного Крыма – предварительно, это был район Джанкоя на юге полуострова.

Зеленский выразил уверенность, что, несмотря на российский террор, "нашей общей силы – всех в мире, кто ценит жизнь, – достаточно, чтобы преодолеть зло".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля президент Зеленский прибыл под Бахмут на Донетчину, который много месяцев остается неприступной крепостью для российских захватчиков. Он поздравил мужественных бойцов с Днем сил специальных операций ВСУ и заслушал доклады командиров этого направления.

Также во время рабочей поездки в Донецкую область президент посетил расположение подразделения ССО и вручил награды защитникам Украины.

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