Зеленский: Украина договорилась о сотнях броневиков, новых пакетах помощи и санкциях

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ценности, за которые сегодня сражается Украина, близки и основополагающие для всех государств мира, независимо от их географической отдаленности. То, что творит Россия на территории суверенной и свободной страны, неприемлемо и наши международные партнеры делают все, чтобы украинская нация скорей одержала победу.

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Об этом президент рассказал во время обращения к нации через пресс-службу своего Офиса. В течение дня, 8 апреля, лидеры государств поддержали усиление санкций против Москвы и передачу новых пакетов военной помощи Киеву (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет, и покой вернется. Вернется не только Украине – вернется всему миру", – указал гарант.

Так, на сегодня готов 35-й оборонный пакет от США. Ракеты для "Хаймарсов", ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки.

Также на этой неделе выросла поддержка партнеров Германии на 200 миллионов евро инвестиций в наше государство. В частности, это проекты немецких компаний, которые помогут украинской экономической, а значит и социальной стабильности.

Нидерланды объявили о пакете объемом более 270 миллионов евро. Это помощь нашему восстановлению, гуманитарная, нелетальная поддержка обороны, а также сбор доказательств российских преступлений для создания Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией.

Кроме того пакет оборонной помощи для ВСУ совместно разрабатывают Дания и Норвегия. Они предусматривают снабжение снарядами украинскую артиллерию.

Сейм Литвы признал необходимость пригласить Украину стать членом НАТО именно в этом году, на саммите в Вильнюсе. По словам Зеленского, только вместе с Украиной Альянс сможет гарантировать настоящую защиту Европе от любого посягательства на жизнь народов – на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах.

"Наиболее весомые в эти дни, конечно, результаты визита в Польшу, наши договоренности, наши достижения. Дружественная нам страна выполнила все договоренности по танкам: они уже в Украине, в частности, "Леопарды". Есть новые договоренности по БМП – более сотни машин. По бронетранспортерам – "Росомак" – 200 машин. Сейчас сто, и сто позже. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи...", – заключил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время священного ужина по случаю Рамадану, который традиционно чествуют крымские татары, Зеленский заявил, что Украина обязательно освободит Крым от российских захватчиков. Наши воины очистят остров, на который девять лет назад зашло зло под российскими триколорами.