Зеленский: Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции

Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится 7 и 8 июля в Анкаре (Турция). В то же время формат представительства и состав делегации остаются неизвестными.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

"Относительно саммита НАТО. Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции. Как, в каком формате, кто, пока рано сказать", – сказал глава государства.

Добавим, что нынешний саммит Альянса пройдет под председательством генсека НАТО Марка Рютте.

Заседание состоится под председательством Генерального секретаря НАТО в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция", – сообщили в штаб-квартире Североатлантического альянса.

В рамках подготовки к саммиту Марк Рютте 22 апреля посетил Анкару. В столице Турции он провел переговоры с руководством государства и посетил технологический объект ASELSAN.

Во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Рютте отметил роль Турции в Альянсе, а также обсудил подготовительные вопросы к предстоящему саммиту.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина может провести трехсторонние переговоры с участием США и России. Глава государства подчеркнул, что такой вариант возможен, если Москва будет готова к дипломатии.

