В Берлине стартовала 34-я встреча в формате 'Рамштайн': первые подробности

В среду, 15 апреля, в Германии началась 34-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Заседание проходит в гибридном формате: в Берлине лично присутствуют руководители оборонных ведомств Германии (Борис Писториус), Великобритании (Джон Гили) и Украины (Михаил Федоров), а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте).

Другие участники, около 50 государств, присоединились к мероприятию в онлайн-режиме. Об этом сообщает "Укринформ".

Украина укрепляет оборону и расширяет международное партнерство

Во время вступительного слова, Михаил Федоров подчеркнул, что Украина стремится к достижению мира и продолжает дипломатические усилия. В то же время он отметил, что эффективность дипломатии напрямую зависит от силы Украины на поле боя и уменьшения возможностей России вести войну.

Министр обороны вспомнил предыдущую встречу в формате "Рамштайн", во время которой он представил План войны Украины построен на трех составляющих: воздух, суша и экономика и кратко подытожил достижения нашего государства, которых удалось достичь за это время.

Среди ключевых результатов:

– усиление противовоздушной обороны: уровень перехвата крылатых ракет приблизился к 80%, а дронов – до 90%;

– удержание украинскими силами позиции на фронте и постепенное увеличение давления на противника;

– рост экономического давления на Россию, в частности в энергетической отрасли.

Федоров выразил благодарность партнерам, которые делают вклад через PURL, и отметил, что украинская сторона представляет новые инициативы, направленные на усиление сотрудничества, подчеркнув важность формирования действительно взаимовыгодных партнерств.

"Наши ключевые приоритеты остаются неизменными: противовоздушная оборона, масштабирование украинских дронов и ракет, а также достаточное обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами", – подчеркнул он.

По словам Федорова, накануне была проведена четырехсторонняя встреча с Марком Рютте, Джоном Гили и Борисом Писториусом.

"Ожидаем важных анонсов помощи для Украины и развития совместных проектов с партнерами", – отметил министр.

Напомним, за несколько дней до заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", Федоров провел разговор с коллегой из Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. По итогам были согласованы приоритеты сотрудничества с этими странами, в частности, усиление ПВО, дроны и артиллерия дальнобойного поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, также Федоров провел разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом. Стороны согласовали приоритеты сотрудничества между Киевом и Берлином накануне заседания в формате "Рамштайн".

