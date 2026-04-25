Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести трехсторонние переговоры с участием США и России. Глава государства подчеркнул, что такой вариант возможен, если Москва будет готова к дипломатии.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находясь с визитом в Баку. Он добавил, что похожие встречи были в Турции и Швейцарии.

"Мы готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции и Швейцарии, и мы, безусловно, готовы к таким переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии", – сказал глава государства.

Заметим, что в субботу, 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита глава государства встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Визит Зеленского в Азербайджан начался со встречи с украинской экспертной командой, которая передает опыт в сфере ПВО.

"Украина всегда настроена на взаимодействие, которое усиливает и нас, и партнеров. Мы имеем особый опыт в сфере безопасности, который может помочь другим народам. Работаем уже по трем направлениям: Ближний Восток и регион Залива, Европейский Союз и предметно – с Азербайджаном", – отметил президент.

Днем ранее президент находился с визитом в Саудовской Аравии.там он встречался с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля президент Украины совершил зарубежную поездку для участия в неформальном заседании глав государств и правительств Европейского Союза. Там он встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой, а после этого – с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. С обоими лидерами Зеленский обсудил сотрудничество в сфере обороны, в частности, в формате Drone Deal.

