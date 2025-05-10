Зеленский сообщил Трампу о готовности к прямым мирным переговорам с Россией – Axios

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры четырех стран НАТО провели разговор с президентом США Дональдом Трампом в субботу, 10 мая. Они сообщили о готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая, и прямых переговоров с Кремлем.

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Об этом сообщает Axios, отметив, что Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня в войне между Россией и Украиной в начале этой недели. Хотя Украина согласилась, Кремль пока не дал четкого ответа.

Трампу позвонили в конце встречи и проинформировали его о позиции по прекращению огня. Разговор длился 15 минут.

Два источника, знакомые со звонком, сообщили, что Зеленский и лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши сказали Трампу, что если будет достигнута договоренность о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией. Они также отметили президенту США, если Путин откажется от 30-дневного прекращения огня, европейские страны введут новые санкции против России.

"Трамп, кажется, был доволен тем, что Украина согласилась на прекращение огня и прямые переговоры с Россией", — сказал один информированный источник.

Второй собеседник подчеркнул, что Трамп был рад услышать, что Зеленский и европейские лидеры, приехавшие в Киев 10 мая, поддерживают его предложение. "Сейчас мы ждем шагов России", — заявил источник.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море в течение не менее 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.

"Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, прочное прекращение огня и меры укрепления доверия могут проложить путь к мирным переговорам", — добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 10 мая в Киев прибыли лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании. На киевском железнодорожном вокзале политиков встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди встретил Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца, Дональда Туска и Кира Стармера в центре Киева. После объятий и пожатия рук они почтили память погибших на войне воинов Украины, поставили лампадки у народного мемориала на Майдане независимости.

После встречи "коалиции желающих" в Киеве лидеры совместно позвонили президенту США Дональду Трампу. Беседа была "плодотворной" и посвящена усилиям по достижению мира.

В Киеве лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах. В то же время представители "коалиции желающих" не исключают, что в ближайшее время все может завершиться усилением санкций против России и увеличением поддержки Украины.

По итогам пятисторонней встречи Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня - 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры.

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