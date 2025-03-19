Зеленский согласился на 'энергетическое перемирие': детали телефонного разговора президентов Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров стороны обсудили пути прекращения войны и достижения продолжительного мира.

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Глава государства проинформировал, что Украина согласилась на так называемое "энергетическое перемирие" – прекращение ударов по критической инфраструктуре. Об этом Зеленский сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

По его словам, разговор был откровенным и продуктивным. Президент поблагодарил Трампа за поддержку Украины и позитивную работу украинских и американских команд на встрече в Джидде 11 марта, которая значительно способствовала продвижению мирного процесса.

Со своей стороны Трамп поделился деталями своего разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, в частности вопросами, которые обсуждались для достижения прекращения войны.

"Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсуждали этот шаг в Джидде", – отметил он.

Также американская сторона предложила безусловное прекращение огня на линии фронта и Украина поддержала эту инициативу. Зеленский отметил, что такие действия могут создать условия для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения.

"Мы будем продолжать работать, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможности подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня", – подчеркнул он.

Лидеры также обсудили актуальную ситуацию на фронте, в частности, последствия российских атак и вопросы возвращения украинских военнопленных и депортированных детей. Отдельное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны Украины для защиты городов и критических объектов.

Стороны договорились поручить своим командам разработать технические детали выполнения договоренностей. Следующая встреча украинских и американских представителей должна состояться в Саудовской Аравии, где продолжится координация действий по достижению мира.

Лидеры также отметили работу государственного секретаря США Марко Рубио, советника президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Волтца, спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, министра обороны Украины Рустема Умерова и заместителя главы Офиса главы государства Павла Палисы.

"Я поблагодарил президента Трампа и американский народ за поддержку. Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня. Я подчеркнул важность концепции президента Трампа о мире через силу. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды", – резюмировал президент Украины.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По ее результату РФ отвергла идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не избивать по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп и Путин договорились продолжать "технические переговоры" относительно прекращения огня на море и в дальнейшем полного прекращения огня и устоявшегося мира. Кроме того, есть договоренность об обмене пленными по формуле 175 на 175.

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