Зеленский сказал, пойдет ли на второй президентский срок, если выборы проведут в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в случае проведения выборов в 2024 году. Он подчеркнул, что никогда не покинет свою страну в трудные времена.

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Об этом украинский лидер рассказал в интервью португальскому изданию RTP. Хотя в 2024 году должны состояться выборы, по словам Зеленского, Конституция Украины не предусматривает их проведение в условиях военного положения.

"Юридически мы сейчас не имеем права проводить выборы", – сказал он.

При этом президент добавил, что "готов вносить изменения в законодательство".

"В 2024 году, если продолжится война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну", – заявил президент.

Отвечая на уточняющий вопрос о страхе проигрыша на выборах, Зеленский сказал: "Я ничего не боюсь".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский отмечал, что в Украине в 2024 году могут пройти очередные выборы президента только при условии окончания войны. Восьмые по счету выборы главы государства по графику запланированы на 31 марта 2024 года.

Большинство украинцев против любых выборов к победе в развязанной Россией войне. Только 3% людей поддерживают процесс переизбрания лидеров страны в это время.

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