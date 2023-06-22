"Это вопрос глобальный": Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине в следующем году пройдут выборы

В Украине в 2024 году могут пройти очередные выборы президента только при условии окончания войны. Восьмые по счету выборы главы государства по графику запланированы на 31 марта 2024 года.

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В новом интервью корреспондентке ВВС Ялди Хаким украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал этот вопрос. Журналистка спросила, пройдут ли в следующем году выборы.

"Это же глобальный вопрос. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, войны. А выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны, согласно законодательству", – ответил Зеленский.

Напомним, что согласно Конституции Украины выборы в нашей стране нельзя проводить в условиях военного положения.

Президент добавил, что очень хочет, чтобы уже в следующем году в нашей стране был мир "и жизнь была такой, как была до войны".

Если выборы невозможно провести из-за войны, они переносятся на более позднюю дату, а Конституция в таком случае предусматривает продолжение срока полномочий. Это касается президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления.

Статья 20 Избирательного кодекса Украины устанавливает, что отложенные выборы должны быть объявлены на протяжении месяца после завершения военного положения.

Добавим, что парламентские выборы в Украине, согласно графику, должны состояться 29 октября 2023 года. Вероятно, они также будут перенесены.

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент Зеленский 22 июня записал видеообращение, в котором заявил, что Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения чудовищного преступления.

– В РФ стали отрицать это. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: мол, украинская сторона такими заявлениями "отвлекает внимание от собственных неудач".

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