Зеленский с 24 февраля 2022 года 94 раза выражал благодарность США: приведены факты

Президент Украины Владимир Зеленский публично выразил благодарность США 94 раза с начала полномасштабного вторжения РФ. Подсчет основан на заявлениях, сделанных в его официальном Telegram-канале.

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Такие данные обнародовала платформа UNITED24. Анализ был проведен в ответ на замечания, которые озвучил президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей ди Вэнс на встрече с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Во время встречи Трамп предположил, что Зеленский не проявил достаточной признательности, заявив: "Вы должны быть благодарны. У вас нет карт", а позже добавил: "Вы должны быть более благодарны".

Вэнс поддержал его, спросив: "Вы хоть раз сказали "спасибо" за всю эту встречу?", напоминает UNITED24.

Однако анализ американского телеканала CNN и UNITED24 показывает многочисленные случаи, когда Зеленский публично благодарил США за дипломатическую, военную и финансовую поддержку.

"В то время как проверка фактов CNN выявила не менее 33 случаев с 2022 года, более глубокий анализ UNITED24 показал, что украинский президент выражал свою признательность почти в три раза чаще", – говорится в сообщении платформы.

UNITED24 – платформа для фандрайзинга (сбор средств) в поддержку Украины, запущенная по инициативе Зеленского 5 мая 2022 года, на четвертый месяц полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита в Лондоне 2 марта Зеленский заявил, что встретится с Трампом "для конструктивного диалога, если речь будет идти о "решении реальных проблем". В то же время, по его словам, Украина готова принять соглашение о полезных ископаемых, которое не удалось подписать в пятницу из-за спора в Овальном кабинете.

По данным CNN, переговоры между США и РФ теперь могут не только продолжиться, но и ускориться. Инцидент в Белом доме многие рассматривают как часть политической стратегии Трампа, направленной на ослабление помощи Украине и открытие новых возможностей для диалога с Москвой.

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