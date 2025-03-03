'Мы достойны равноправного диалога': Зеленский заявил, что встретится с Трампом, если речь пойдет о 'решении реальных проблем'

Президент Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом, если речь пойдет о "решении реальных проблем". В то же время Украина готова принять соглашение о полезных ископаемых, которое не удалось подписать на прошлой неделе из-за спора в Овальном кабинете.

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Об этом сообщает издание Bloomberg. К тому же, украинский президент признал зависимость Киева от военной поддержки США.

"Мы достойны равноправного диалога", – подчеркнул Зеленский после участия в саммите безопасности европейских лидеров, который состоялся в воскресенье, 2 марта.

Как пишет издание, украинский лидер подчеркнул, что проведение такого открытого разговора не было положительным как для Соединенных Штатов, так и для Украины. В то же время, Зеленский уверен, что "ситуация пройдет, и впереди более важные дела".

"Если президент США пригласит его "для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду", – сообщило издание ссылаясь на слова украинского президента.

Зеленский отметил, что договоренность о природных ресурсах из США уже готова к подписанию на уровне министров. Он подчеркнул, что Украина не отказывается от этого предложения, несмотря на произошедшие события и готова принять соглашение.

Гарант также подчеркнул свое право защитить достоинство своей страны и народа, призывая партнеров с пониманием относиться к страданиям, которые Украина испытала после трех лет российского вторжения.

"Я готов к любому формату конструктивных отношений с США", – сказал Зеленский.

Напомним, в интервью Fox News, Зеленский заявил, что не считает нужным просить прощения у американского президента Дональда Трампа из-за их спора в Белом доме. Однако украинский лидер сожалеет о случившемся, он утверждает, что Трампу нужно "понять позицию украинцев".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами. Также планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

В ходе переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом по переговорам с РФ.

Спор привел к тому, что Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

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