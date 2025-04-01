В МИД назвали принципиальную позицию Украины по соглашению с США о полезных ископаемых

Украина работает над достижением взаимоприемлемого соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. При этом принципиальная позиция Киева состоит в том, что это соглашение не может противоречить интеграции нашего государства в Европейский Союз.

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Об этом заявили министры иностранных дел Украины и Германии Андрей Сибига и Анналена Бербок на совместной пресс-конференции в Киеве. Они напомнили, что Украина уже заключила сырьевое соглашение с ЕС.

Андрей Сибига подчеркнул, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США должно быть совместимо с законодательством Европейского Союза.

"О соглашении о минеральных ресурсах мы получили текст в пятницу 28 марта. Текст от американской стороны. Речь идет о расширенном тексте соглашения. Мы начали обработку в соответствии с нашими экономически-государственными процедурами", – сказал Сибига.

По словам министра, уже прошел первый раунд консультации с американской стороной.

"Очень важно, чтобы мы вышли на текст, отвечающий интересам двух сторон, который взаимоприемлем. И в этом контексте также стоит напомнить, что это соглашение, по которому мы начали переговоры, не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в ЕС. Это наша также одна из принципиальных позиций", – сказал он.

Глава МИД Германии со своей стороны отметила, что "мы, европейцы, договорились заключать соглашения с Украиной, которые будут гармонизированы с европейским правом на нашем континенте".

"Мы как европейцы тоже некоторое время назад заключили с Украиной сырьевую сделку. И, конечно, все остальные договоры, которые могут быть приняты в будущем, должны быть совместимы с европейским законодательством. Ведь это наш европейский континент. И в этой ситуации мы, конечно, ведем дискуссию со всеми заинтересованными сторонами", – сказала министр ФРГ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Экономисты считают, что проект соглашения о полезных ископаемых, полученный Киевом из Белого дома, может сделать Украину колонией США. Чтобы этого не произошло, украинские власти должны проработать с американской администрацией все "красные линии".

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев работает над тем, чтобы соглашение о полезных ископаемых соответствовало национальным интересам Соединенных Штатов и Украины. По его словам, сейчас ведутся консультации по документу.

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