'Украина больше всех хочет мира': Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом по телефону. Видео

В среду, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, политики говорили о завершении войны в Украине.

Видео дня

Об этом Владимир Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении. Он добавил, что разговор был длительным и продуктивным. И подчеркнул, что Украина больше всех хочет мира.

"Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжился разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в том числе дронах и других современных производствах. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", – говорится в сообщении президента.

Он также добавил, что обсудили с Трампом разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом и подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Кроме того, президент Трамп проинформировал Зеленского о деталях своего разговора с Путиным.

"Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done. Договорились о дальнейших контактах и ​​встречах", – резюмировал свое сообщение президент.

Напомним, что в среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп также снова провел беседу с российским диктатором. Во время разговора политики, в частности, говорили и об Украине.

Трамп назвал беседу "длительной и очень продуктивной", и заявил, что они договорились работать вместе - "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это произойдет, как только команды с обеих сторон согласуют даты и план.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину диктатор РФ Владимир Путин ставил ультиматумы. В частности, Кремль использовал некоторых политиков в Украине, чтобы передавать руководству страны требования России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!