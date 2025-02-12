'Наши команды согласуют даты и план': Зеленский заявил, что готов ко встрече с Трампом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это произойдет, как только команды с обеих сторон согласуют даты и план.

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Соответствующее заявление гарант сделал в интервью The Guardian 12 февраля. По словам Зеленского, американский глава уже ждет его.

"Он (Трамп. – Ред.) говорил, что ждет меня в Вашингтоне. А мы очень ждем, что наши команды согласуют даты и план встреч в Соединенных Штатах Америки. То есть, как только это будет согласовано, мы готовы – я готов к встрече", – отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что представителей украинской власти ждет достаточно насыщенная неделя и месяц, потому что запланировано очень много встреч. В частности, активизировалась работа с американской стороной.

"У нас будут встречи с командой президента Трампа. Думаю, я встречусь в ближайшие дни в Мюнхене с вице-президентом Венсом и со всей командой. Также у меня планируется ряд встреч – там два десятка важных сенаторов и конгрессменов – это будут отдельные, разные встречи. Также многие встречи с европейскими лидерами", – рассказал Зеленский.

Президент надеется, что его команда будет иметь возможность контактировать с Китом Келлогом и другими представителями Трампа.

Украинский лидер подчеркнул, что "до и после Мюнхена... в Украину приедут представители Белого дома".

Напомним, по словам Зеленского, Россия может использовать территорию Беларуси для вторжения в Польшу и Литву. Ситуация схожа с подготовкой к полномасштабному вторжению в Украину в феврале 2022 года. Он отметил, что в 2025 году РФ планирует увеличить свою армию на 12-15 дивизий, это 150 тысяч человек.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину диктатор РФ Владимир Путин ставил ультиматумы. В частности, Кремль использовал некоторых политиков в Украине, чтобы передавать руководству страны требования России.

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