'Были выстрелы, погибли некоторые люди': Зеленский рассказал, с каким давлением столкнулся после полномасштабного вторжения РФ и что происходило в ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что с самого начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин выдвигал ультиматумы. Более того, Кремль использовал некоторых политиков в Украине, чтобы через них передавать руководству страны требования РФ.

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Вместе с этим многие политики из-за границы звонили Зеленскому и требовали, чтобы он покинул территорию Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian.

По словам президента, в начале войны ему выдвигали ультиматумы и призывали покинуть страну. Более того, Зеленский отметил, что его пытались устранить физически, вследствие чего в Офисе президента погибли некоторые люди.

"Мне все говорили, отправляли сюда посыльных, среди депутатского корпуса, среди многих, кто приходил и говорил, что завтра нас оккупируют и нужно бежать. Многие лидеры мне звонили и говорили, что нужно выезжать. Было давление с разных сторон, были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди тут, внутри нашего Офиса", – заявил президент.

После того, как украинские войска начали вытеснять оккупантов от столицы, ультиматумы от Кремля продолжились. Однако тогда представители страны-агрессора пытались навязать свои условия Украине путем так называемых переговоров в Турции и Беларуси.

"Параллельно с этим были ультиматумы, и они давили, и параллельно с этим были звонки от разных людей. После этого, когда мы отбивали Киев и начинали давить их, они говорили: давайте встречаться. Мы еще их не выбили полностью, такого не было, мы были в очень сложной ситуации, была встреча в Беларуси. Там был тот самый ультиматум, только уже мягче. После этого была встреча в Турции. Было то же самое, что в Беларуси и опять был тот самый ультиматум", – рассказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в случае переговоров планирует обменять контролируемую ею территорию Курской области РФ на часть своей территории. Пока неизвестно, какую часть оккупированной Россией земли Киев попросит взамен, однако приоритета, по словам главы государства, нет.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет все свои территории, когда РФ ослабнет. По его мнению, все населенные пункты украинского государства станут свободными и добиться этого удастся дипломатическим путем.

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