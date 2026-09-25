Зеленский рассказал о договоренностях с США по лицензиям на Patriot и переговорах о финансовой помощи
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У Украины есть конкретные договоренности с США о получении лицензий на производство ракет для систем Patriot. По словам Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп во время последней встречи подтвердил окончательное решение о передаче таких лицензий Украине.
Также Украина ведет переговоры с партнерами о покрытии дефицита государственного бюджета в размере 27 миллиардов долларов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.
Украина получит лицензии на производство ракет Patriot
По словам Зеленского, в отношении лицензий на производство ракет Patriot уже достигнуты конкретные договоренности с США.
"Есть конкретные договоренности. Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что: „Да, я принял окончательное решение – лицензии на производство ракет Patriot Украина получит"", – сказал президент.
ЕС и МВФ готовы поддержать Украину
Зеленский сообщил, что провел несколько встреч, в частности с представителями бизнеса и финансовых групп, директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Во-первых: реакция ЕС и Международного валютного фонда нормальная, позитивная и конструктивная. Все понимают, что покрыть этот дефицит очень важно. Все понимают, что Украина не может оставаться в одиночестве, что нужно больше инвестировать в дроны и ракеты украинского производства, потому что большая часть этого дефицита – это именно средства на это, на оружие", – отметил президент.
По его словам, партнеры понимают, насколько сложен для Украины этот период из-за постоянных ударов.
"Все понимают, как непросто переживать этот период и постоянные удары, но тем не менее Украина, опять же, не останется в одиночестве. ЕС нас поддержит, МВФ будет продолжать программы – здесь я получил позитивный сигнал от наших партнеров", – заявил Зеленский.
Кто будет разрабатывать дальнейший план
Президент отметил, что передал всю концепцию дальнейших действий премьер-министру Украины. Премьер-министр вместе с министром финансов Украины, а также, вероятно, с главой внешней разведки должны проработать все детали.
Зеленский пояснил, что часть средств может потребоваться в рамках программы Drone Deal.
"И эта команда проработает все детали, и в ближайшее время состоится встреча либо в Украине, либо в Брюсселе", – добавил президент.
Как писал OBOZ.UA:
– В Украине из-за перехода к режиму жесткой бюджетной экономии не исключены проблемы с выплатой зарплат в государственном секторе. Впрочем, пока речь идет лишь о потенциальных рисках, которых правительство будет максимально избегать.
– Ранее Сергей Корецкий отмечал, что противник сосредоточился на нанесении ударов по украинскому бизнесу. В результате обстрелов государственный бюджет Украины может недополучить около 70 миллиардов гривен.
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