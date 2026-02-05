Зеленский раскрыл планы на переформатирование армии после войны. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что после завершения войны Украина планирует глубокое переформатирование Вооруженных сил. Речь идет о постепенном переходе от мобилизационной армии к контрактной модели с конкурентными зарплатами и поддержкой европейских партнеров.

Видео дня

Соответствующие задачи уже поставлены новому министру обороны. Об этом президент заявил в видеообращении.

По словам Зеленского, Украина рассматривает модель армии численностью около 800 тысяч военных, которая после завершения боевых действий должна трансформироваться из мобилизационной в контрактную. Ключевым принципом, подчеркнул президент, станет добровольность службы и финансовая мотивация для тех, кто решит остаться в рядах ВСУ.

Отдельное внимание глава государства уделил вопросу денежного обеспечения. Он сообщил, что поручил новому министру обороны разработать систему зарплат, при которой военные на первой линии будут получать значительно более высокие выплаты – даже в случае прекращения огня.

Зеленский отметил, что реализация такой модели потребует существенных финансовых ресурсов, и Украина рассчитывает прежде всего на поддержку европейских партнеров. По его словам, украинская армия является важной составляющей безопасности всей Европы.

Также президент упомянул о сигналах из международной среды относительно будущих переговоров, подчеркнув, что вопрос признания временно оккупированных украинских территорий остается принципиальным и чувствительным в контексте послевоенного урегулирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 30 января провел совещание по развитию малой противодронной противовоздушной обороны. Речь шла об усилении этого компонента в Воздушных силах ВСУ и изменении подходов к управлению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!