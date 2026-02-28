Зеленский провел встречу с представителями нового правительства Нидерландов: в центре внимания усиление ПВО и не только. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями нового правительства Нидерландов, которое начало работу на этой неделе. В Украину прибыли руководители министерств обороны и иностранных дел королевства.

Во время переговоров стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и дальнейшую поддержку Киева. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Украине представители нового правительства Нидерландов, начавшего работу на этой неделе, – главы Министерства обороны и Министерства иностранных дел. Этот визит – большой сигнал поддержки для нашего народа. Для нас это очень важно", – говорится в сообщении.

Зелнський отметил, что за время полномасштабной войны сотрудничество между странами значительно углубилось, а отношения приобрели характер стратегического партнерства и доверия.

Главное внимание во время переговоров стороны уделили усилению системы противовоздушной обороны Украины.

Также обсуждали продолжение реализации программы PURL, дипломатические усилия для достижения справедливого мира и дальнейшее углубление оборонного сотрудничества между государствами.

"Спасибо за готовность и в дальнейшем помогать Украине. Мы можем рассчитывать на Нидерланды, и это важно. Благодарен за все проявления поддержки для нашего народа", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, поздравил его со вступлением в должность и пожелал ему успехов и сильных шагов. Глава государства поблагодарил народ Нидерландов за мощную и неизменную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что новое правительство его страны продолжит устойчивую поддержку Украины. Он отметил, что это закреплено в бюджете на несколько лет, поэтому Украина может рассчитывать на Нидерланды в ближайшей перспективе.

