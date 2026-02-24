Ракеты для ПВО и не только: Зеленский обсудил с новым премьером Нидерландов наиболее актуальные потребности Украины

В понедельник, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, поздравил его со вступлением в должность и пожелал ему успехов и сильных шагов. Глава государства поблагодарил народ Нидерландов за мощную и неизменную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Видео дня

Лидеры договорились о встрече в ближайшее время. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Зеленский и Йеттен обсудили наиболее актуальные потребности Украины: ракеты для систем ПВО и энергетическое оборудование.

"Спасибо, что, как и всегда, можем рассчитывать на поддержку со стороны Нидерландов и помощь в защите жизней", – подчеркнул президент.

Также речь шла о переговорах для достижения достойного мира в Украине и важность гарантий безопасности.

"Договорились о встрече в ближайшее время и работу над проектами, которые могут усилить наши страны. Благодарен господину премьер-министру за внимание к Украине с первого дня на посту", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что воздушные силы ВС Украины благодаря Нидерландам получат больше ракет для истребителей F-16. Амстердам выделил 250 миллионов евро, чтобы приобрести соответствующие боеприпасы в США.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что новое правительство его страны продолжит устойчивую поддержку Украины. Он отметил, что это закреплено в бюджете на несколько лет, поэтому Украина может рассчитывать на Нидерланды в ближайшей перспективе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!