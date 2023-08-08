Зеленский провел переговоры с премьером Нидерландов Рютте: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры двух стран обсудили, в частности, ситуацию на фронте, потребность Украины в ПВО и обучение наших пилотов на истребителях F-16.

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Об этом говорится на сайте главы государства, а также о разговоре сообщил Марк Рютте в Twitter. Премьер Нидерландов заверил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в войне против России.

В то же время Владимир Зеленский поблагодарил Амстердам за присоединение к Совместной декларации о поддержке Украины странами G7, к которой впоследствии присоединилось еще 12 стран, включая Нидерланды.

Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили будущие гарантии безопасности для Украины в рамках этой декларации, в основе которых должна быть ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей.

Также в ходе разговора Зеленский рассказал Рютте о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины, в частности в артиллерии, бронетехнике и системах ПВО для защиты инфраструктуры Черноморского зернового соглашения.

По словам Марка Рютте, Нидерланды сейчас изучают, что могут сделать для укрепления украинской противовоздушной обороны.

"Одним из способов нашей помощи является сотрудничество с нашими партнерами по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16", – написал Рютте.

Стороны обменялись положительными оценками встречи дипломатических советников в Саудовской Аравии и обсудили следующие шаги по подготовке Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский пригласил Марка Рютте поучаствовать в саммите Крымской платформы.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты приступят к тренировкам на современных западных истребителях F-16 уже в августе. Он подчеркнул, что нужно привлечь максимальные ресурсы, чтобы их поставка состоялась как можно быстрее.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тренировки украинских летчиков предположительно начнутся в августе, а первые F-16 могут появиться в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако график может сдвигаться из-за большого количества нюансов.

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